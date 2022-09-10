ممثل البابا فرنسيس يزور النجف

وقال إعلام العتبة العلوية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تشرف ممثل البابا فرنسيس (سرومي سبولج) رئيس جامعة بوزمان بيتر الكاثوليكية، الوزير المفوض لشؤون الأديان من قبل رئاسة الوزراء المجرية الهنغارية والوفد المرافق له بزيارة الإمام علي (عليه السلام) في ذكرى زيارة الأربعين".وأضاف البيان، أنه "كان في استقباله عضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة سليم الجصاني".