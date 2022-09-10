تأجيل الامتحانات في ثلاثة أقضية بمناسبة زيارة الأربعين

قررت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، تأجيل الامتحانات في ثلاثة أقضية بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب في بيان، إنه "يتم تأجيل الإمتحانات للصفوف غير المنتهية لأقسام التربية في أقضية (سامراء _ بلد _ الدجيل) لغاية يوم الاثنين المقبل الموافق 19_9_2022".

وعزا البيان ذلك الى "مناسبة الزيارة الأربعينية".





