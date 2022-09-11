تزامناً مع كثافة الزائرين.. قائمة بأهم الطرق التي ستغلق في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بغداد بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظاً على سلامة الجميع، نود ان ننوه الى اهم الطرق التي من المحتمل غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين خلال الأيام المقبلة".وأضافت، أن " الطرق التي سيتم غلقها ضمن قاطع مسؤولية المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ"، هي الآتي:ـ قطع الطريق القادم من مجسر بغداد الجديدة باتجاه مجسر الوليد على ان يكون الجانب الاخر له سالكاً ذهاباً وإيابا.ـ قطع طريق مجسر القادسية باتجاه جسر الجادرية ومن ثم مجسر الوليد باتجاه (سيطرة ٧٥ ) الى قضاء المحمودية ومن ثم مجسر الحصوة.ـ الطرق البديلة لتنقل المواطنين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة هي (مجسر بغداد الجديدة، مجسر الوليد تقاطع الدرويش، حي الاعلام، الشرطة الرابعة، الشرطة الخامسة، سويب، الرضوانية، استخدام الطريق السريع الدولي).-الطريق الثاني (سريع الدورة ، شارع ٦٠، هور رجب، العدوانية، الطريق السريع الدولي).وتابعت القيادة، "أما الطرق التي سيتم غلقها ضمن قاطع مسؤولية المقر المتقدم لعمليات بغداد/الرصافة"، هي الآتي:ـ قطع طريق الذهاب المتجه من مجسر المشتل الى بغداد الجديدة، طريق محمد القاسم السريع، الدورة ويكون طريق الآياب سالكاً للعجلات.ـ قطع الطريق القادم من (فلكة حي النصر، العبيدي ، الكمالية ، الفضيلية، المشتل) ويكون الطريق الثاني سالكاً للعجلات.ـ قطع طريق القناة القادم من مجسر الشعب وصولاً الى مجسر المشتل ويكون الجانب الثاني من طريق القناة سالكاً ذهابا وإياباً.وبينت عمليات بغداد، أن "طريق سريع محمد القاسم القادم من جسر المثنى شمال بغداد حتى الرستمية جنوباً، سيكون سالكاً ذهاباً واياباً وبإمكان المواطنين استخدامه للتنقل من وإلى المحافظات الشمالية والجنوبية".ونوهت، أنه "بإمكان المواطنين استخدام كافة الجسور للمرور من والى جانبي الكرخ والرصافة عدا مجسر سريع محمد القاسم باتجاه الدورة".ودعت قيادة العمليات بحسب البيان، "جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها التعاون مع القوات الأمنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم".