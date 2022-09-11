قرار هام من التربية بشأن امتحانات الدور الثاني - عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



اتخذت وزارة التربية، اليوم الاحد، قراراً هاماً بشان امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر السماح لجميع تلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية الذين لم يتمكنوا من الحضور الى امتحانات الدور الثاني بدرس أو درسين فقط للعام الدراسي 2021 – 2022 ، بأداء الامتحانات بعد آخر يوم من المواعيد المحددة للدور الثاني".