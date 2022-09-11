نائب يحذر من كارثة تربوية في نينوى ويدعو وزارة التربية للتدخل

وقال المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العام الدراسي الجديد على الأبواب والمدارس في الجانب الايمن من مدينة الموصل وغرب نينوى في القرى والنواحي والأقضية تم افراغها من المعلمين والمدرسين نتيجة (الواسطات)".واضاف الشمري، ان "استمرار هذا الوضع معناه ولادة العام الدراسي في تلك المناطق ميتا لعدم وجود اي كوادر تدريسية في مدارسها ما ينعكس سلبا على المستوى الدراسي لابنائنا الطلبة".وطالب النائب الشمري وزير التربية الى "التدخل الشخصي باعادة جميع المعلمين والمدرسين الذين تم نقلهم منذ عام ٢٠٢١ ولغاية شهر الثامن ٢٠٢٢ الى مدارسهم او اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية النقص الحاد في الكوادر التدريسية في اسرع وقت".