العتبة العلوية تكشف حقيقة وفاة زائرة ايرانية

وقالت العتبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نهيب بالإخوة المؤمنين جميعاً عدم نشر أي خبر إلا بعد التحقق منه ومن مصدره".وأضافت: "يأتي هذا التنويه على خلفية الشائعات المدعية وفاة بعض الزائرات نتيجة اختناق عند الضريح المقدس، ونحن نعلن هنا عدم وجود أية حالة وفاة والحمد لله وما إغلاق الضريح من جهة النساء إلا لبعض حالات الإغماء الحاصلة نتيجة الزحام الكبير والتي تابعناها حتى تماثلت للشفاء بفضل الله تعالى".