خلال اليوم.. المرور تعلن حصيلة حوادث السير

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن حصيلة حوادث السير التي وقعت في بغداد ومحافظات عدة اليوم.

وقالت المرور في بيان، إن "حادث اصطدام بين ثلاث مركبات في محافظة المثنى المركبة الأولى نوع شيري والمركبة الثانية كريت ويل احمر والمركبة الثالثة حمل بيك اب تيوتا أبيض"، موضحة أن "أسباب الحادث الاستدارة الخاطئة وعدم التأكد من خلو الشارع مما أدى إلى اصابة سبعة اشخاص".

وأضافت أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة واسط للمركبة واسط نوع كيا سورينتو على طريق بغداد كوت قرب مركز شرطة السلام سبب الحادث انحراف المركبة عن الطريق مما أدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة اخر"، مشيرة الى أن "حادث اصطدام في محافظة بابل على الخط السريع قرب جسر ١ المركبة الأولى هايسة جمبي والمركبة الثانية من نوع تريلة فلات ايرانية مما أدى إلى وفاة 12 شخصاً جميعهم من الجنسية الايرانية وواحد فقط عراقي".

ولفتت المرور الى أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة بابل المركبة نوع نيسان باص ابيض اللون"، لافتة الى أن "المصابين عدد ١٤ زائرين ايرانيين تم نقلهم الئ المستشفى".

وتابع بيان المرور أن "حادث اصطدام في محافظة ميسان سيطرة المشرح للمركبة نوع هيكر بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصطدام المركبة في الكتلة الكونكريتية واصابة ستة أشخاص زوار ايرانيين"، مضيفة أن "حادث اصطدام في محافظة بغداد الكرخ بين مركبتين على طريق الطارمية قرب مركز شرطة الحماميات اسباب الحادث السرعة الشديدة والسير عكس الاتجاه وفقدان السيطرة مما ادى الى وفاة شخصين وإصابة شخص واحد".