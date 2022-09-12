بالاسلاك الشائكة.. قطع طريق "حيوي" في بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قطع الطريق بدءاً من جامع ام الطبول باتجاه سريع البياع مروراً بمفرك الدورة باتجاه جسر بغداد الكبير باتجاه علوة الرشيد جنوب بغداد"، مبينا أن "الطريق يمثل خط سير الزوار الى كربلاء المقدسة".وأضاف، ان "الطريق تم اغلاقه بالاسلاك الشائكة والصبات الكونكريتية".