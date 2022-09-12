اخماد حريق اندلع في "سوق شعبي" بكركوك (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا في مركز دفاع مدني كركوك الاول و الثاني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في محلات و (جنابر) لبيع ملابس البالة في منطقة السوق الكبير( رأس الجسر)".وأضافت، ان "العملية تمت بمهنية عالية وسرعة في الانجاز، حيث تم انقاذ 10 محلات و 21 (جنبر) لبيع الملابس من الحريق".وأشار البيان الى ان "الخسائر المادية تمثلت باحتراق 6 محلات و9 (جنابر) لبيع الملابس، بدون اي اصابات بشرية"، مبينا ان "اسباب الحادث تحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".