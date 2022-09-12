انخفاض طفيف بأسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفاضا في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 351 ألفاً و895 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 402 ألف و155 ديناراً عدا أجور الصياغة.

