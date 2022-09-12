التربية تتخذ قراراً جديداً يخص هذه الفئة من الطلبة - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "موافقة الوزير على استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد (70%) للعام الدراسي القادم ، فيما سمح لطلبة السادس العلمي المعيدين للعام الدراسي 2021 – 2022، بالدوام في المدارس نفسها".وأضافت، أن "القرار جاء مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".