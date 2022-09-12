محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يومين

قررت محافظة ميسان، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة الزيارة الاربعينية.

وبحسب وثيقة صادر عن المحافظ علي دواي، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".