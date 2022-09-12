التعليم تطلق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدليل المنشور في موقع الوزارة الرسمي والبوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي يتضمن شروط وضوابط قبول الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية والأسس العامة التي يعتمدها نظام التقديم الإلكتروني للدراستين الصباحية والمسائية وقنوات القبول وآليات التقديم والحدود الدنيا للتقديم ومدخلات القبول للسنة الدراسية 2023/2022".ودعت وزارة التعليم، "أبناءها الطلبة الى الاطلاع على الدليل والتعرف على الخيارات المتعلقة بالجامعات والكليات الأهلية والأجور الدراسية للأقسام العلمية والإنسانية التي سيتاح للطالب التقديم اليها في الاستمارة الإلكترونية".