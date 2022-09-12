موقف بزحامات بغداد.. طرق تخرج عن الخدمة وشلل يصيب أحد الجسور

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "جسر الجادرية شهد زخماً مرورياً كبيراً أدى لشبه توقفه، من جامعة بغداد باتجاه الطريق المؤدي للسيدية".وأضاف، أن "سبب هذا الزخم هو اغلاق طريق خط سير الزوار من ام الطبول باتجاه مفرق الدورة".وأشار المصدر إلى، أن "طريق القادسية باتجاه الجادرية شهد هو الآخر زخماً مرورياً شديداً".وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة، الطرق المغلقة خلال الزيارة الأربعينية في العاصمة بغداد فيما بينت موعد إعادة افتتاحها.وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد زياد القيسي بحسب الوكالة الرسمية، أنه "حالياً تمَّ قطع الطريق المؤدي من سيطرة الحسينية باتجاه الشعب مروراً بتقاطع الشعب سوق شلال باتجاه جسر الشعب القريب من منطقة صليخ، عبور يسار على طريق المرور السريع القناة "، مبيناً، أن هذا القطع يصل الى الممر الأيمن الى منطقة بغداد الجديدة صعوداً على الجسر العنكبوتي المؤدي الى منطقة الدورة وبالتالي الى نزلة جسر بغداد الرابطة منطقة الدورة بسيطرة الاقواس وبالسيطرة 75 ذهاباً الى منطقة المحمودية".وأضاف القيسي أن "القطوعات شملت أيضا الشوارع من سيطرة أم الطبول باتجاه منطقة البياع باتجاه تقاطع الدورة جسر بغداد الى المحمودية إذ تم قطعه وتخصيص الممر الأيمن للزائرين ".وتابع، أن "الطريق من تقاطع البياع باتجاه حي العامل باتجاه منطقة الشباب نزولاً على منطقة شهداء السيدية شملت أيضا قطع الجانب الأيمن وتخصيصه للزوار"، مشيراً الى أن بقية الممرات التي لم تشمل بالقطع وأصبحت ذهاباً وإيابا للمركبات ".واكد القيسي، أن "جسر محمد القاسم غير مشمول بعملية القطع "،مبيناً، أن الكثافات المرورية بالمناطق الأخرى تحت السيطرة ".وأوضح، أن "الكثافة المرورية للزيارة يوما الاثنين والثلاثاء فقط وانه ابتداءً من يوم الخميس سيتم فتح الطرق التي عبرها الزائرون في بغداد ".