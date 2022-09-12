رئيس الجمهورية يوجه دعوة لمؤسسات الدولة بشأن الأمن المائي

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، حيث جرى بحث الأمن المائي والتحديات التي تواجه البلد".وأكّد صالح، أن "ملف المياه يُمثل أولوية قصوى في البلد وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيراً إلى التغيرات المناخية الحادة التي تعصف بالبلاد والمنطقة والعالم، منوهاً إلى ضرورة مواصلة الخطط الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين، وأن يكون التصدي لتغيرات المناخ أولوية وطنية".ولفت إلى "أهمية تنظيم العلاقات المائية عبر الحوار مع دول الجوار وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة مصالح الجميع دون الإضرار بالعراق، مشيداً بالجهود الحكومية ووزارة الموارد المائية لمعالجة الشحة المائية، مبيناً أن تأمين المياه وحماية نهري دجلة والفرات ومواجهة المخاطر المائية المُحدقة بالبلد هو مسؤولية جماعية تُشارك فيها كل مؤسسات الدولة والفعاليات الاجتماعية ولا تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية".من جانبه، ثمّن الوزير "الاهتمام والمتابعة المتواصلة للرئيس لملف المياه، وقدّم شرحاً حول سير عمل الوزارة والخطط المُقرة في مواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد".