الصحة تعلن الموقف الوبائي الأسبوعي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها سجلت 413 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 860 حالة للشفاء، و 3 حالات وفاة بالفيروس خلال الفترة من (5-11) أيلول الجاري.وأشارت إلى تلقي 42562 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد الأسبوع الماضي.