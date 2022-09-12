مستشار الأمن القومي: من يسعى للفتنة بعيد عن أخلاق أهل البيت

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، على أن "الجميع مؤمنون بمظلومة الحسين (ع)"، فيما رأى أن من يسعى للفتنة "هو بعيد عن أخلاق أهل البيت".

وقال الأعرجي، في تغريدة له عبر تويتر، إن "المسلمين بجميع مذاهبهم والمسيحيين والبوذيين والمندائيين والأيزيديين بين سائر نحو كربلاء وبيـن خادم بموكب لزوار أبي الأحرار".



وأضاف، أن "الجميع ينادي ياحسين، الجميع مؤمن بمظلومية الحسين (عليه السلام)، والجميع يتحمل حرارة الجو وبعد المسافة ومشقة الطريق نحو قبلـة الأحرار"، مردفاً: "مناسبة توحدنا وتجمعنا على الخير، ومن يسعى للفتنة فهو بعيد عن أخلاق أهل البيت".