بعد اكتظاظ المضيف.. الصدر يفتح داره لاستقبال الزائرين الأجانب

قام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بفتح داره للزائرين الأجانب؛ بعد اكتظاظ المضيف العام.

وقال إعلام التيار الصدري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الصدر فتح دار الضيافة ومنزله أمام الزوار الاجانب من الاتراك والاذرية، بعد اكتظاظ المضيف العام بالزائرين الكرام من العراقيين والايرانيين المتجهين صوب كربلاء الفداء والعشق".