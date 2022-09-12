في بغداد.. مصرع زائرة إيرانية وإصابة أخرى بحادث سير

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمصرع زائرة إيرانية وإصابة أخرى بحادث سير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "زائرة ايرانية لقت مصرعها واصيبت اخرى نتيجة حادث دهس اسفل جسر الدباش ضمن مقتربات منطقة الحرية".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على صاحب المركبة وايداعه التوقيف".