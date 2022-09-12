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نائب يطالب القضاء بالتحقيق بمحاولة اقتحام شركة أمن بمطار بغداد
محليات
2022-09-12 | 15:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,468 مشاهدة
طالب النائب عدنان برهان الجحيشي، الاثنين، مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق بمحاولة اقتحام شركة أمنية في مطار بغداد الدولي.
وقال الجحيشي في بيان، "تناولت بعض وسائل الاعلام المحلية خبر مفاده قيام سلطة الطيران المدني بمحاولة اقتحام مقر الشركة الامنية المتعاقدة لتقديم الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي صباح اليوم وبدون امر قضائي".
وأضاف "قد اطلعنا على بيان سلطة الطيران المدني التي نفت تورطها في مثل هكذا عمل مخالف للقانون وتجاوزاً عليه كونها مؤسسة حكومية تلتزم بالقانون ولا يمكن ان يصدر عنها هذا العمل"، موضحاً أنه "في حيثيات الخبر تجاوز على القانون والنظام العام ولكننا في الوقت الحاضر لا نعرف حقيقة ما حدث ويضمن دورنا الرقابي سنتحقق من قيام الشرطة الاتحادية ودائرة العمليات ومركز شرطة المطار عن ما اذا كانت منخرطة في هكذا عمل وفي حال ثبوت تدخلها بدون امر قضائي فسنصل الى هوية الجهة الجهة التي طلبت من الشرطة التوجه الى مقر الشركة الامنية وما سبب تواجدها هناك".
وطالب الجحيشي "مجلس القضاء الاعلى بالتحري والتحقيق بحادثة المطار بالدخول الى الشركة بدون امر قضائي وفتح تحقيق رسمي بالحادث من اجل انزال اقصى العقوبات بحق كل يتصرف خارج اطار القانون".
يشار الى أن موظفين يعملون في قسم أمن الطيران في سلطة الطيران المدني قالوا، اليوم الاثنين، إن مدير سلطة الطيران المدني نائل سعد، طلب من مركز شرطة المطار ارسال قوة من الشرطة لاقتحام أحد مقرات الشركة الأمنية G4S والتي تقدم الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي بدون امر قضائي، الأمر الذي نفته سلطة الطيران المدني.
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