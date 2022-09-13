زخم واكتظاظ بشري.. السومرية تنشر أبرز الطرق المغلقة في بغداد

وبحسب مراسلنا، فقد تم "قطع جسر مخرج منطقة الحسينية ومنطقة الراشدية ومخارج المناطق في سايد الزوار".وأدناه لائحة بأبرز الطرق المغلقة في العاصمة لهذا اليوم:ـ قطع السايد القادم من سيطرة الشعب الى مجسر الشعب وحاليا سايد واحد.ـ قطع مدخل شارع قناة الجيش من جسر الشعب باتجاه جسر الطالبية.ـ استمرار اغلاق بوابة الخضراء من جهة سريع القادسية والسماح فقط لحاملي الباجات بالدخول.ـ زخم مروري كبير في ساحة عقبة بن نافع.