النزاهة تحصي انجازاتها خلال الشهر الماضي

السومرية نيوز ـ محليات



أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ابرز إنجازاتها خلال شهر آب الماضي بينها ضبط 30 متهماً بالجرم المشهود.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ابرز الانجازات التي قامت بها اللجنة خلال شهر آب الماضي تمثلت :ـ