من أصل 100 دولة.. العراق يحتل مرتبة متقدمة بأكبر احتياطي للذهب

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر ايلول، إن "السعودية ولبنان والجزائر والعراق ومصر لديهم أكبر احتياطيات للذهب من بين الدول العربية الأخرى حيث بلغت مجمل هذه الاحتياطيات 1.039 طن".وأضاف ان "كمية احتياطيات الذهب للسعودية تبلغ 323.1 طن، في حين بلغت احتياطيات الذهب لدولة لبنان 286.8 طناً، فيما بلغت كمية الاحتياطات لدولة الجزائر 173.6 طناً"، مبينا أن "احتياطيات الذهب لدولة العراق بلغت 130.4 طناً، في حين بلغت كمية الاحتياطيات للذهب لمصر 125.2 طناً".وأشار إلى أن "العراق ما زال يحافظ على مركزه 30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب وللشهر الثاني تواليا بعد شرائه 34 طناً في شهر حزيران الماضي حيث بلغت هذه الاحتياطيات 130.4 طناً وهي تمثل 9.5% من باقي عملاته الاخرى".يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.