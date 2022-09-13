مصرف حكومي يطلق سلف جديدة لـ 3 فئات ـ عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة ١٠ مليون دينار و٥ ملايين لموظفي العقود.ودعا المصرف كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".وأشار البيان الى أن "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".