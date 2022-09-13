أمانة مجلس الوزراء تلزم المالية بتعيين هؤلاء (وثائق)

وبينت الأمانة في كتاب موجه إلى المالية، أن "القرار قدم كمقترح من وزارة المالية وينسجم مع طلبها في الصرف وفق المصروف الفعلي من الدولة وسبق وأن أيدت وزارتكم الصرف المالي لمستحقات العلوميين وطلبت تخويل مجلس الوزراء بإطلاق التمويل"، مشددة على "إلزامية تنفيذ قرار المجلس بشأن رواتب العلوميين".