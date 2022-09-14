تصل لـ 25 مليونا.. الرافدين يطلق سلف جديدة لهذه الفئة

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليون دينار بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وأضاف البيان، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكداً، أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".