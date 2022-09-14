القضاء يوضح حقيقة وثيقة منسوبة له تخص الشخصيات الدينية – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور وثيقة فيها توجيهات للمحاكم تخص الشخصيات الدينية.



وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، "ننفي صدور أي وثيقة فيها توجيهات للمحاكم تخص الشخصيات الدينية وما ظهر على مواقع التواصل غير صحيح ومزور".