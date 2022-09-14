حافلات وزارة النقل ترفع الأجور على الزائرين ومطالبات بمحاسبة عاجلة (فيديو)

وأظهر شريط مصور ورد لـ السومرية نيوز، مجموعة من المواطنين وهم يترجلون من إحدى الحافلات الحكومية التابعة لوزارة النقل، بعد رفع أجرة نقلهم من 500 دينار إلى 2000 دينار.وأكد المواطنون، أن "من يمتنع عن دفع هذا المبلغ، يتم انزاله من الحافلة ويرفض السائق نقله"، مبينين أن "المبلغ المفترض لنقلهم هو 500 دينار بينما حافلات وزارة النقل رفعت السعر إلى 3 أضعاف لتصبح الأجرة 2000 دينار".وطالب المواطنون، بمحاسبة من يستغل زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) لاسيما وأن الحافلات هي حكومية وتابعة للدولة العراقية وليست ملك خاص.