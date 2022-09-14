الابتزاز يواصل ملاحقة الفتيات.. إحباط 6 محاولات جديدة بهذه المحافظات

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " ٦ أشخاص اثنان منهما من بغداد، ومثلهما من الأنبار، وآخران من النجف وكركوك، ابتزوا ٦ فتيات من محافظاتهم".وأضافت، ان "الشرطة تمكنت من احباطها، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، بعد قيامها بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".وبينت، ان "هذه العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من الضحايا تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص حاولوا استدراجهن لأجل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو تسليمهم أموالا أو القيام بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".