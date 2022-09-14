حريق داخل مستشفى وسط بغداد.. الدفاع المدني تتدخل

سيطرت فرق مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، على حادث حريق اندلع داخل صالة العمليات في مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل صالة العمليات في مستشفى الحسين العسكري بالقرب من المسرح الوطني ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة".



وأشار إلى "عدم وقوع إصابات جراء الحادث".