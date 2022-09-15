تصل لـ50 مليوناً.. إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من خمسة ملايين وحتى ٥٠ مليون دينار بالنسبة للموظفين والمنتسبين، فيما تبلغ سلف العقود ٥ و ١٠ مليون وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات"، مبينا أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".وأضاف البيان، ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".