قطع جسر حيوي وسط بغداد - عاجل

السومرية نيوز – بغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بقطع جسر الربيعي المؤدي الى منطقة زيونة في العاصمة بغداد لأغراض الصيانة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم قطع جسر الربيعي المؤدي الى منطقة زيونة في العاصمة بغداد لأغراض الصيانة".

وأضاف، ان "منطقة الكرادة شهدت ايضاً قطعا من تقاطع الحرية باتجاه السدة وصولا الى مطعم عيون بغداد".

وأوضح المصدر، ان "القطع كان بسبب الصيانة".