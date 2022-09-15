بعد اغلاقها للزائرين.. فتح طرق جديدة في بغداد - عاجل

السومرية نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بفتح طرق جديدة في العاصمة بغداد بعد اغلاقها قبل أيام للزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم رفع الصبات وفتح طريق سريع البياع باتجاه السيدية باتجاه مفرق الدورة وصولا لعلوة الرشيد باتجاه الحلة امام حركة المركبات"، مبينا انه "تم رفعها أكثر من 200 موكب". وأضاف، انه "تم فتح أيضا قناة الجيش بالكامل من تقاطع الصليخ باتجاه بغداد الجديدة"، مشيرا الى ان "تم رفع المواكب الحسينية بالكامل".

