التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسة المسائية ـ عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "تم فتح باب التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية"، مبينة ان "2022/10/9 سيكون موعداً لانتهاء التقديم الى القناة العامة والمباشر للسنة الدراسية 2023/2022".وأضافت، أن " ضوابط وشروط التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات عبر النقر