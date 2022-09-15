بعد رفع المواكب.. إعادة فتح طريق حيوي في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تمت اعادة فتح سريع الدورة القادم من بغداد الجديدة بعد رفع المواكب الحسينية منه".مضيفا ان "جميع الطرق التي اغلقت نتيجة وجود مواكب لخط سير الزوار تمت إعادة فتحا امام حركة المركبات".