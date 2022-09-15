بينها عربية وأجنبية.. الكشف عن اعداد المواكب المشاركة بزيارة الاربعين

وقال رئيس القسم عقيل الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لا يخفى على الجميع حجم المواكب التي وفدت إلى مدينة كربلاء المقدسة، لإحياء الشعائر الحسينية وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين خلال الاربعين، حيث شهت الزيارة مشاركة مواكب عربية واجنبية".وأوضح أن "عدد الكفالات الممنوحه للمواكب وصل الى (12500) كفالة، فضلا عن المواكب المتواجدة في مدينه كربلاء".وأضاف "تم منح أكثر من (300) كفالة لمواكب عربية واجنبية، وأما العدد الأخر فقسم لمحافظاتنا من الموصل إلى البصرة".وتابع أن "هذا العام تميز بوجود مواكب من البلدان العربية واشهرها من فلسطين التي شاركت في احياء مراسيم زيارة الاربعين، فضلا عن المواكب من الدول الاسلامية والأجنبية لعدد من الدول ومنها (الصين، وألمانيا، وهولندا، والسويد، ونيجيريا، وايران، والهند، وباكستان)".وبين أن "هناك انسيابية وتعاون منقطع النظير بين المواكب، والقوات الأمنية، والجهات التنظيمية والخدمية، وتم وضع مسارات لتأمين الزائرين وعدم التزاحم بين المواكب والزائر لاداء مراسيم زيارة الاربعين".وكان قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، قد كشف العام الماضي (1443هـ) أن عدد المواكب التي شاركت في أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بلغ أكثر من (11356) موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، بينها (59) موكب عربي واجنبي من (الصين، السويد، السعودية، سوريا، إيران، لبنان، والدانمارك، باكستان، الهند، نيجيريا، كينا، واخرى).