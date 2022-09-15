لهدرهم المال العام.. السجن 15 عاما لاربعة متهمين في صلاح الدين

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم الحكم على أربعة متهمين يعملون في قسم الحسابات بمحافظة صلاح الدين، ومنهم المتهم الذي هرب وتم القاء القبض عليه بالسجن 15 سنة".واضافت، ان "الحكم جاء نتيجة هدرهم المال العام بقيمة 7 مليار دينار عراقي".