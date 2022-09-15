بغداد.. اعادة فتح الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بشكل تدريجي تزامناً مع خروج الزائرين ضمن قواطع المسؤولية".وأضافت، ان "الجهد الهندسي مستمر لإكمال فتح بقية القطوعات الجزئية"، مشيرا الى أن "الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من أجل تيسيرعودة الزائرين بعد أدائهم لمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".ومن الجدير بالذكر إنها أغلقت في الأيام السابقة وفقاً لمتطلبات سير الزائرين والتي تهدف الى تسهيل حركة تنقلهم إلى مدينة كربلاء المقدسة.