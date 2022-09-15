بالأرقام.. عدد زوار أربعينية الإمام الحسين بينهم الأجانب

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، عن عدد زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال رسول خلال ايجاز للإجراءات التي اتبعتها القوات المسلحة والوزارات الساندة لخطة تأمين الزيارة الاربعينية، إنه "للمرة الاولى تكون اعداد هائلة من الزائرين"، مشيراً الى أن "عدد الزائرين الاجانب بلغ خمسة ملايين ومجموع الزائرين بلغ 20 مليوناً".

وأضاف أن "اعداد كبيرة من قطعات الجيش ووزارة الداخلية وصلت الى كربلاء لتأمين مع الجهد الجوي المتمثل بطيران الجيش"، مشيراً الى "اشتراك القوة الجوية العراقية وكتائب الاستخبارات".

ولفت الى أن "الخطة تميزت بسلاسة حركة الاليات والعجلات وسلاسة حركة الزائرين"، مشيراً الى "جهود والتنسيق مع الحكومة المحلية في كربلاء والعتبتين الحسينية والعباسية".