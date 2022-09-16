من الجو.. عدسة السومرية توثق أجواء الزيارة الأربعينية في كربلاء (صور)

وأظهرت الصور التي التقطها الزميل علي جاسم من الجو، توافد الملايين من الزائرين صوب المراقد المقدسة في كربلاء لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.وبلغت الزيارة ذروتها اليوم الجمعة، فيما اعتبر الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أعداد الزائرين لهذه السنة بالأعلى مقارنة بالأعوام السابقة.وقال رسول خلال ايجاز للإجراءات التي اتبعتها القوات المسلحة والوزارات الساندة لخطة تأمين الزيارة الاربعينية، إنه "للمرة الأولى تكون اعداد هائلة من الزائرين"، مشيراً الى أن "عدد الزائرين الأجانب بلغ خمسة ملايين ومجموع الزائرين بلغ 20 مليوناً".وأضاف أن "اعداد كبيرة من قطعات الجيش ووزارة الداخلية وصلت الى كربلاء مع الجهد الجوي المتمثل بطيران الجيش"، مشيراً الى "اشتراك القوة الجوية العراقية والاستخبارات".