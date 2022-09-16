السومرية نيوز – الانبار



أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع في محافظة الأنبار.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص توفوا نتيجة تعرضهم لحادث سير ضمن منطقة الخمسة/ زنكورة في الانبار".



وأضاف، أن "الحادث وقع بعد اصطدام عجلة الأشخاص بصبة كونكريتية تسببت باختراق قطعة فولاذية للعجلة اثناء ارتطامها".