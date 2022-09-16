عدسة السومرية تواكب مراسم احياء زيارة الاربعين (صور)

واكبت عدسة السومرية، اليوم الجمعة، أجواء الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة.

وأظهرت الصور التي التقطها الزميل علي جاسم، توافد الملايين من الزائرين من العراقيين والاجانب صوب المراقد المقدسة في كربلاء لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.