شرطة النجف توضح حقيقة اعفاء قائدها

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفي مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت الخبر أدناه ولا صحة له وان هكذا اخبار تندرج ضمن الاشاعات الكاذبة التي تستهدف عمل قيادات الاجهزة الامنية للتأثير على جهود الأجهزة الأمنية والتأثير على خطة زيارة اربعينية الأمام الحسين عليه السلام".واضافت: "لذا نسترعي انتباهكم بعدم تصديق هذه الأخبار الكاذبة وسوف تتخذ شرطة المحافظة الإجراءات القانونية بحق مصادر هذه الأخبار ومروجيها".