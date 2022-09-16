السفير الفرنسي يتجول في كربلاء المقدسة

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يصطحب السفير الفرنسي ايريك شوفاليه ومحافظ البصرة السيد اسعد العيداني بجولة داخل مركز المدينة".واضاف ان "السفير الفرنسي عبر عن اندهاشه بالحشود المليونية والتي تؤدي مراسيم الزيارة الاربعينية معبرا عن اعجابه بالخدمات التي تقدمها المحافظة واهالي كربلاء المقدسة والمواكب الحسينية الى الزائرين ".