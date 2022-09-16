محافظ النجف: المباشرة بالتفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء المقدسة

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ النجف انه "أشرف محافظ النجف الأشرف قبل قليل على نقل الزائرين العائدين بعد اداء مراسم الزيارة ،محور (نجف-كربلاء) ضمن الحدود الادارية لمحافظة النجف الاشرف ،بحضور قائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد شرطة المحافظة وإدارة النقل الخاص".واضاف ان "الوائلي اعلن المباشرة بالتفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء المقدسة إلى النجف الأشرف عبر محور نجف-كربلاء"، موضحا ان "هذا المحور يشهد كثافة عددية للزائرين والذي يعد الأصعب والأهم"، فيما أكد "تخصيص أعداد كبيرة من العجلات لنقل الزائرين قرب العامود (662) ضمن حدود المحافظة".وتابع الوائلي أن "العام الحالي يشهد كثافة كبيرة بعدد الزائرين وهنالك خطط خدمية كبيرة لإنجاح هذه الزيارة "، مؤكداً أن "شاحنات النقل باشرت اليوم بالتفويج العكسي للزائرين، كما أكد زج المركبات والباصات مختلفة السعات لاستيعاب الحشود التي توافدت بعد اداء الزيارة".وبيّن الوائلي إن "عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية وبدون اي معرقلات تذكر"، وأشار الى ان الخبرات المتراكمة وتكاتف الجهود وراء انسيابية نقل الزائرين"، مؤكداً "متابعته الشخصية والميدانية لقطوعات النقل حتى انتهاء مراسم الزيارة".