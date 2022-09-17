بطريقة مروعة.. وفاة زائرتين اثناء عودتهن من كربلاء - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوفاة زائرتين بعد سقوطهن من شاحنة اثناء العودة من الزيارة الأربعينية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "زائرتين لقين مصرعهن بعد سقوطهن من شاحنة اثناء العودة إلى محافظاتهن، بعد انتهاء مراسيم الزيارة الأربعينية".



وأضاف المصدر، ان "الحادث وقع في محور الهندية بمحافظة بابل".