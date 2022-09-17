لتفويج الزائرين وتسهيل عودتهم.. المسعودي يتفقد قيادة عمليات كربلاء

وذكرت هيئة الحج في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المسعودي وضمن الجهد الاسنادي الذي تقدمه الهيئة تفقد قيادة عمليات كربلاء المقدسة واطلع على انسيابية توافد الزائرين وتفويجهم".وحث المسعودي، "القوات الأمنية والجهات الساندة على تعزيز الجهد الأمني والخدمي والمضي قدما حتى إنجاح الخطط الموضوعة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بالكامل".