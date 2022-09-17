الصدر يسلط الضوء على "إيجابيات وسلبيات" الزيارة الأربعينية

وقال الصدر في تغريدة مطولة تابعتها السومرية نيوز: "لقد أبهرت وأفرحت تلك الجموع المليونية قلوب المؤمنين في العالم أجمع، كما وأغاظت العدو في مشارق الأرض ومغاربها".وأضاف، "الشكر لقواتنا الامنية التي بذلت كل ما في مهجتها من اجل حماية الزائرين، وشكراً لكل المواكب الحسينية التي بذلت كل جهدها من أجل خدمة السائرين حباً بالإمام الحسين (عليه السلام) وطاعة لله سبحانه وتعالى".