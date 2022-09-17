الصحة تعلن نجاح خطة الأربعين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشراف ومتابعة وزير الصحة هاني العقابي اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 17 ايلول عن نجاح خطة الاسناد الطبي الخاصة بمناسبة الزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام بالتعاون مع الوزارات والعتبات المقدسة والجهات المعنية".وأشاد العقابي، وفق البيان، "بجهود ملاكات وزارة الصحة ودوائرها الصحية في بغداد والمحافظات والتي دعمت دائرة صحة كربلاء المقدسة وكذلك جهود مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة التي تابعت تنفيذ خطة الطوارئ الطبية لتقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للزائرين مع التأكيد على استمرار عمل جميع مؤسسات الوزارة لتقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها".