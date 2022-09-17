اندلاع حريق داخل مساحة من الأشجار والحشائش وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حادث حريق داخل مساحة من الأشجار والحشائش وسط بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق نشب داخل مساحة من الاشجار والحشائش ضمن شارع ابو نؤاس في منطقة الكرادة وسط العاصمة".



وأشار إلى إخلاء عائلة تسكن قرب محل الحادث.